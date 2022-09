Cinema, Videodrome di Cronenberg torna restaurato nelle sale

(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - 'Videodrome', il cult diretto nel 1983 da David Cronenberg, arriva restaurato dal 19 settembre nelle sale italiane, dopo l'anteprima dello scorso giugno alla 36/a edizione del festival 'Il Cinema Ritrovato'. Realizzato da Arrow Films al laboratorio Silver Salt, il restauro è distribuito dalla Cineteca di Bologna grazie al progetto Il Cinema Ritrovato.

"L'idea nasceva dalle numerose ore notturne che avevo trascorso davanti alla televisione da bambino, quando mi capitava di vedere improvvisamente dei segnali causati da interferenze", ha raccontato lo stesso Cronenberg. "Era stata quell'esperienza che mi aveva portato a immaginare un uomo che capta per caso un segnale bizzarro, estremo, violento e molto pericoloso. A causa del suo contenuto ne diventa ossessionato, cerca di rintracciarlo e si trova invischiato in un intricato mistero. Quando cominciai a scrivere, la storia prese improvvisamente ad alterarsi. Max, il protagonista, aveva delle allucinazioni e gli succedevano delle cose fisiche impossibili, andavano anche oltre quelle contenute nel film. A un certo punto si rendeva conto che la sua vita non era come aveva pensato che fosse: lui stesso non era come aveva creduto di essere. Alla fine decisi di interrompere, perché la storia era così esagerata da essere troppo per un solo film. Ciò che avevo scritto mi aveva davvero sbalordito. Se intendi fare dell'arte, devi esplorare alcuni aspetti della tua vita senza riferimenti a istanze o a posizioni politiche. Con 'Videodrome' ho voluto suggerire la possibilità che un uomo sottoposto a immagini violente cominci ad avere delle allucinazioni. Ho voluto sperimentare cosa succederebbe se accadesse davvero quello che i censori sostengono. Come sarebbe? Dove porterebbe?". (ANSA).