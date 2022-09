Carabinieri: Gen. Angrisani saluta militari comando Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - Il comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani, questa mattina ha salutato i militari del Comando Provinciale di Bologna, in vista del termine del suo mandato al vertice dell'Arma regionale per andare a ricoprire a breve un altro incarico a Roma. E' stato ricevuto dal comandante provinciale, Colonnello Rodolfo Santovito, e dai suoi ufficiali e collaboratori in servizio fra le 7 compagnie e le alle 69 stazioni distribuite sul territorio della provincia di Bologna.

Angrisani, che ha assunto il comando dei Carabinieri dell'Emilia-Romagna in piena emergenza pandemica, a giugno 2020, ha espresso la propria soddisfazione per i risultati conseguiti in questo periodo dal Comando di Bologna e ha ringraziato tutto il personale per la collaborazione e l'impegno. Ha ringraziato, in particolare, i comandanti di stazione, interpreti delle esigenze dei cittadini che hanno operato sempre in sinergia con le rispettive amministrazioni locali. Nel corso del saluto, il Generale ha inoltre consegnato tre ricompense ad altrettanti carabinieri che si sono distinti in attività di servizio: il Tenente Daniele Mangerini, l'Appuntato Scelto Pasquale Emilio Petrella e l'Appuntato Scelto Mirko Prete, tutti effettivi al Nucleo Investigativo Carabinieri di Bologna, per la professionalità dimostrata nell'attività di contrasto al traffico di stupefacenti e nell'organizzazione ed esecuzione dei servizi di sicurezza a tutela di obiettivi sensibili. (ANSA).