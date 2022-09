Prima edizione Cosmoprof a Bangkok opportunità per export beauty

(ANSA) - ROMA, 15 SET - A Bangkok per il fiorente mercato del settore beauty nel Sud Est asiatico si svolge dal 15 al 17 settembre la prima edizione di Cosmoprof CBE ASEAN, un nuovo tassello al network di appuntamenti internazionali della fiera.

La manifestazione è a Bangkok, presso l'IMPACT Exhibition and Convention Center. Una nuova occasione di ampliamento e potenziamento del proprio business all'estero per le aziende italiane, i cui prodotti sono riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo per gli elevati standard di qualità, sicurezza e innovazione. Basti pensare che oltre il 40% della produzione viene destinato ai mercati internazionali. Per supportare la partecipazione delle imprese cosmetiche del nostro Paese a Cosmoprof CBE ASEAN, ICE-Agenzia, in collaborazione con Cosmetica Italia, ha organizzato una partecipazione in collettiva: un'opportunità, riservata alle realtà di prodotto finito a marchio o contoterzi, valorizzata attraverso azioni di comunicazione e promozione digitale. Attualmente l'export cosmetico italiano verso l'area ASEAN supera i 76 milioni di euro; un valore che ha registrato una ripresa di quasi due punti percentuali nel 2021, dopo la marcata contrazione del 2020 a seguito della pandemia. All'interno di quest'area, che comprende Birmania, Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Singapore, Thailandia e Vietnam, Singapore si attesta come principale destinazione con oltre 54 milioni di euro (oltre +4% rispetto al 2020); seguono Vietnam (8 milioni di euro) e Malesia (4,5 milioni di euro). Seppur marginali in termini di peso a valore (entrambe con 3,7 milioni di euro), risultano interessanti in termini di dinamiche di crescita Indonesia e Thailandia: nel corso del 2021 la domanda di cosmetici made in Italy in questi Paesi è rispettivamente cresciuta del 16,6% e del 18,6% rispetto all'anno precedente. La Thailandia è attualmente il polo produttivo beauty più importante nell'area del SudEst asiatico e può essere considerata l'accesso al mercato ASEAN. (ANSA).