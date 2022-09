Mostra su film Cavani 'Al di là del bene e del male' a Carpi

(ANSA) - CARPI, 15 SET - Una mostra in programma dal 16 settembre all'8 gennaio nella Sala dei Cervi del Palazzo dei Pio a Carpi (Modena) racconta il film più audace e visionario di Liliana Cavani, 'Al di là del bene e del male' (1977), dedicato all'esperienza limite vissuta da Lou Salomè, Friedrich (Fritz) Nietzsche e Paul Rée e interpretato da Dominique Sanda, Erland Josephson e Robert Powell (nel cast anche Virna Lisi, Philippe Leroy e Umberto Orsini). Il percorso espositivo è un viaggio nel tunnel della storia, un racconto che partendo dal film - con l'ausilio di materiali di lavorazione, foto di scena, bozzetti, musiche, manifesti, articoli di stampa, installazioni ispirate a scene della pellicola - al film ritorna per restituire l'esperienza di una storia oltre ogni schema diventata grande cinema.

Complesso e spettacolare, il film - intitolato inizialmente, e sempre nietzschianamente, 'L'eterno ritorno' - è ispirato al pensiero e all'opera del filosofo tedesco, ritenuta ai tempi ancora scomoda, e narra dell'esperimento della "trinità": esperienza deflagrante di una relazione a tre in cui la donna è al vertice di una geometria intellettuale, psichica e sensuale.

Esperienza anti retorica, appassionata, crudele e rischiosa che segna i protagonisti, obbligando Fritz e Paul a un ritorno esiziale alla linea di partenza, mentre Lou ne esce indenne, aderendo a un'idea di giustizia che esige per se libertà, autonomia, appagamento di ogni desiderio. Libera da convenzioni, oltre le categorie epiche di bene e male, la donna, vero superuomo nietzschiano lascia alle spalle l'Ottocento e i due uomini amati, entrando con curiosità ed energia nel nuovo secolo: tempo carico di aspettative (e tragedie) su cui densamente riverbera il pensiero di Nietzsche. (ANSA).