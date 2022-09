Muore soffocato da un boccone di carne mentre cena

Un uomo di 64 anni è morto soffocato da un boccone di carne. È successo ieri sera intorno alle 20.30 a Vetto, tra l'Appennino e la val d'Enza in provincia di Reggio Emilia. La vittima, Giuliano Branchetti, si trovava nella sua abitazione e stava cenando con la sua famiglia quando all'improvviso un pezzo di cibo gli ha ostruito le vie aeree.

Subito è stato dato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, ma i soccorsi e i tentativi di disostruzione con le manovre d'emergenza sono risultati inutili.

"Sono sconvolto da quanto accaduto, così come lo è tutta la nostra comunità", ha detto il sindaco di Vetto, Fabio Ruffini.

Branchetti - lascia la compagna e un figlio - era molto noto in paese, lavorava in Comune come assistente domiciliare e come cantoniere ed era attivo anche nel mondo dello sport locale.