Covid: 2.429 nuovi casi da lunedì in E-R, calano i ricoveri

Sono 2.429 a fronte di 21.882 tamponi eseguiti i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 48 ore in Emilia-Romagna dove resta invariato, rispetto a lunedì, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva - fermo a quota 24 - mentre cala quello dei pazienti ospitati negli altri reparti Covid: 88 in meno, a quota 649. I numeri presentati dalla Regione fanno riferimento a due giornate: oggi vengono recuperati anche quelli di lunedì non comunicati, ieri, a causa di un aggiornamento dell'infrastruttura informatica. I casi attivi, cioè i malati effettivi, crescono di 1.587 unità a quota 16.586: il 95,9% in isolamento a casa con sintomi lievi o privo di sintomi. I guariti, invece, sono 834 in più e raggiungono quota 1.804.431 mentre si riportano 8 decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i morti in regione sono stati 17.965.