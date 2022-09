Busta sospetta a giudice, artificieri in tribunale a Bologna

Una busta sospetta recapitata a un giudice del tribunale di Bologna ha provocato un intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine nel palazzo di giustizia. Nel polo penale di via D'Azeglio, che per ora rimane regolarmente aperto, sono presenti artificieri, scientifica e un'ambulanza del 118, per precauzione. I vigili del fuoco indossano tute bianche e bombole d'ossigeno e stanno intervenendo al primo piano, dove si trova l'ufficio del magistrato. Sarebbe stato lo stesso giudice a dare l'allarme. Sulla sostanza all'interno della busta, una polverina, saranno eseguiti accertamenti.