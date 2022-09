Musical, concerti e comici all'Europauditorium

(ANSA) - BOLOGNA, 13 SET - Forte delle 63.250 presenze della passata stagione, che ne hanno fatto, nonostante la crisi pandemica, il teatro più frequentato in Emilia-Romagna, e uno dei primi in Italia, l'Europauditorium di Bologna si prepara ad aprire il prossimo cartellone, il 6 ottobre, con lo slogan 'Insieme siamo più di un teatro, siamo una comunità' per riaffermare che grazie alla tenacia, alla fiducia, alla partecipazione della comunità teatrale, si è ancora più forti di prima. Altissima, come di consueto, la vocazione musicale della programmazione a conferma di una stagione inserita nel più ampio circuito di Bologna città Unesco della musica: ecco in apertura l'appuntamento colossal, e dunque in trasferta nella più capiente Unipol Arena di Casalecchio, con il divo del violino David Garrett e a seguire altri quindici concerti.

Dalla Pfm (11/10) all'omaggio al cinema di John Williams (19/10), da Francesco Renga (24/10) a Gigi D'Alessio (6/11) e ancora i Negramaro, il Soweto Gospel Choir, Umberto Tozzi, Jack Savoretti, Francesco De Gregori e Antonello Venditti di nuovo insieme il 10 e 11 gennaio, Claudio Baglioni, i Jethro Tull, Ermal Meta, il chitarrista Joe Satriani, e l'appuntamento con il Bologna Jazz Festival. Alla musica sono indelebilmente legate anche le serate dedicate alla grande danza internazionale come quella del 7 dicembre con la compagnia statunitense Parsons Dance e quelle dell'11 e 12 febbraio quando tornerà per il settimo anno consecutivo il Roberto Bolle and Friends.

E poi i grandi musical: quest'anno quattro che vanno dal classico, ma rivisitato in chiave moderna, 7 spose per 7 fratelli in scena dal 6 all'8 gennaio con la compagnia Roma City Musical; il 21 e 22 gennaio tocca invece a Pretty Woman con Beatrice Baldaccini e Thomas Santu; dal 3 al 5 febbraio torna per la terza volta Mamma Mia!, mentre debutta a Bologna la novità di Red Canzian (ex Pooh) Casanova Opera Pop (11 e 12 marzo). Nella prossima stagione del teatro bolognese non mancheranno i grandi show a partire da quello del 13 novembre con Giorgio Panariello, seguito da Checco Zalone (22 e 23/11), da Virginia Raffaele diretta da Federico Tiezzi a fine anno e da Alessandro Siani il 28 febbraio. (ANSA).