Rapina in banca, dipendenti e clienti chiusi a chiave

Rapina a mano armata con dipendenti e clienti chiusi a chiave dai banditi a Ferrara. È successo questa mattina: in tre, con il volto coperto, sono entrati in azione poco dopo le 8.30, praticamente all'apertura della filiale della Banca Centro Emilia in via Porta Romana a Ferrara. I rapinatori hanno messo sottochiave le sei persone, dipendenti e clienti, che in quel momento si trovavano all'interno dell'istituto di credito e sono scappati con un bottino di 50mila euro. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Ferrara. (ANSA).