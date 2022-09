Covid: in E-R 746 nuovi casi, calano ricoveri in intensiva

(ANSA) - BOLOGNA, 12 SET - Sono 746 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 4.544 tamponi registrati, un numero più basso del solito come solitamente avviene nei festivi. Sono morte cinque donne, una nel Reggiano, due nel Bolognese e due in provincia di Ferrara.

Prosegue sia il calo dei casi attivi (sono 15mila), sia quello dei ricoveri in terapia intensiva che sono 24, tre in meno di ieri. Leggera risalita, invece per i ricoveri negli altri reparti Covid che sono 737, 18 in più. (ANSA).