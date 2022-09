Gp Italia: Verstappen vince a Monza, Leclerc e' secondo

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Max Verstappen domina anche il Gp d'Italia, conquistando a Monza la quinta vittoria consecutiva nel mondiale di Formula 1. Sul podio, accanto al pilota della Red Bull, Charles Leclerc secondo con la Ferrari e George Russell, terzo con la Mercedes.

Quarto posto per l'altra Rossa di Carlos Sainz, partito dalla penultima fila. La corsa si è chiusa in regime di safety car, per un guasto alla McLaren di Daniel Ricciardo, tra i fischi del pubblico. (ANSA).