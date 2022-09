Covid: in E-R oltre 1.100 casi, ancora cinque morti

(ANSA) - BOLOGNA, 11 SET - Altri 1.108 casi di positività al Coronavirus sono stati individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di poco meno di 7.500 tamponi registrati. Cinque le vittime: la più giovane delle quali è una donna di 68 anni morta in provincia di Modena.

Tornano a crescere, sia pure in maniera molto contenuta e dopo un calo costante delle ultime settimane, i ricoveri, che sono attualmente 29 in terapia intensiva (tre in più rispetto a ieri) e 721 negli altri reparti Covid (-2). I casi attivi sono stabili attorno ai 15mila. (ANSA).