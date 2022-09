Ritrovati da Cc oggetti sacri trafugati in Santuario ferrarese

(ANSA) - BOLOGNA, 10 SET - Recuperati dai Carabinieri gli oggetti sacri che erano stati trafugati dal Santuario della Vergine della Galvana di Riva del Po, nel Ferrarese, tra il 18 ed il 20 agosto scorsi. A denunciare il fatto, ai militari della stazione di Berra, era stato don Francesco, parroco di Berra e Cologna e curatore del Santuario. Nel dettaglio, dalla Cappella del Santuario erano stati portati via un registro di apposizione firme dei fedeli in visita, un'immagine votiva sacra costituita da un piccolo quadro ed un piccolo cuore ex voto. Oggetti - aveva raccontato lo stesso parroco - dal valore più simbolico che economico.

Oggi il loro recupero da parte degli uomini dell'Arma che, nel corso delle indagini, avevano rivolto la loro attenzione verso un cinquantenne copparese. Ottenuto dalla Procura della Repubblica di Ferrara un decreto di perquisizione locale, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato i beni ricercati. Gli oggetti sacri verranno ora restituiti al Santuario, mentre il copparese dovrà rispondere all'autorità giudiziaria estense del possesso degli oggetti sacri. (ANSA).