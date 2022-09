In due sul monopattino travolti da 'pirata', grave 18enne

(ANSA) - MODENA, 10 SET - Viaggiava sullo stesso monopattino insieme all'amico di 16 anni, quando entrambi sono stati travolti da un'auto che poi si è allontanata senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato rintracciato poco dopo. A Modena una diciottenne è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara, illeso l'amico.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via Pancaldi e testimoni hanno assistito alla dinamica dei fatti. Secondo quanto riferito da questi ultimi, pare che poco prima dell'incidente sul monopattino 'viaggiassero' tre giovani, uno sarebbe infatti sceso quando ancora l'auto non stava sopraggiungendo. La Polizia Municipale di Modena è riuscita a risalire all'automobilista due ore dopo l'investimento. La vettura, una Fiat Multipla poi posta sotto sequestro, riportava evidenti segni dell'impatto. L'uomo è stato denunciato. (ANSA).