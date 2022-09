Caro bollette, il Teatro Comunale di Ferrara spegne le luci

(ANSA) - BOLOGNA, 10 SET - A partire da lunedì 12 settembre, tutte le sere a mezzanotte, il Teatro Comunale 'Abbado' di Ferrara spegnerà l'illuminazione. Si tratta - spiegano dal Teatro estense - di una scelta "sostenuta dalla direzione e dal consiglio di amministrazione della Fondazione del Teatro 'Abbado', volta a dare un segnale dopo il grido d'allarme lanciato da teatri e cinema d'Italia". Nel dettaglio, per questioni di sicurezza pubblica, rimarranno accese le luci della rotonda Foschini e quelle del porticato di ingresso al teatro mentre le luci delle facciate dell'edificio, da anni ad illuminazione Led, verranno spente tutte le notti dopo le 24.

"Il caro bollette sta mettendo a rischio le stagioni dei teatri - spiega Marcello Corvino, direttore artistico del 'Comunale' di Ferrara -: con questa azione, la Fondazione intende dare un segnale che non sia solo economico, ma anche sociale e ambientale. Usciamo da anni non facili, dopo le scelte del governo di chiudere i luoghi della cultura durante la pandemia. A questo, - conclude - ora, si aggiungono gli aumenti del prezzo del gas e dell'energia elettrica, che diventano insostenibili per molti teatri e cinema". (ANSA).