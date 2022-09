Teatro terapeutico e pedagogico al Dehon di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 09 SET - Katia Ricciarelli, Gianmarco Tognazzi, Alessandro Benvenuti, Edy Angelillo e gli intramontabili Giuseppe Pambieri e Anna Mazzamauro sono solo alcuni dei nomi che compongono l'ampio cartellone della stagione 2022/23 del Teatro Dehon di Bologna annunciato dal direttore artistico Piero Ferrarini.

Un cartellone che, come di consueto, alla prosa classica e contemporanea affianca l'impegnao nel sociale con il 'teatro terapeutico' realizzato in collaborazione con la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, quello pedagogico rivolto ai più piccoli con la compagnia Fantateatro, la commedia dialettale che proporrà ben sette titoli scritti quasi tutti da donne.

E poi la quinta edizione del Festival musicale Bologna e nuvole che coinvolge artisti operanti sul territorio come il Bononia Sound Machine, Franz Campi e l'emergente Magenta#9.

Insomma, con lo slogan "Abbiamo seriamente bisogno di ridere" il Teatro bolognese di via Libia si rivolge ancora una volta ad un pubblico diversificato ma con un occhio di riguardo per le famiglie: così tra i dodici titoli in abbonamento si trovano 'Nota stonata' con la coppia Pambieri-Greco, Riunione di famiglia con Ricciarelli, 'Com'è umano lei, caro Fantozzi' con Mazzamauro, Partenza in salita con Tedeschi. La costellazione di comici contemporanei comprende il Duo Malandrino & Veronica per fine anno, Duilio Pizzocchi, Maria Pia Timo, serate di One Woman Show, i musical e la ripresa di un classico della Compagnia Teatro Aperto (quella che gestice il teatro) come Don Camillo e Peppone di Giovannino Guareschi. (ANSA).