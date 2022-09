Ravenna celebra domenica 701/o Annuale della morte di Dante

(ANSA) - BOLOGNA, 09 SET - Si celebrerà domenica a Ravenna il 701/o Annuale della morte di Dante Alighieri. La giornata si aprirà alla tomba del Sommo Poeta con un'incursione nell'itinerario della Divina Commedia curato da Ermanna Montanari e Marco Martinelli, fondatori e direttori artistici del Teatro delle Albe, dal 2017 alla guida del Cantiere Dante, progetto da loro firmato su commissione di Ravenna Festival con il sostegno del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna.

Dopo la lettura del Canto I del Paradiso, con la partecipazione dei cittadini della Chiamata Pubblica le celebrazioni si sposteranno in piazza San Francesco, in un corteo guidato proprio dai due artisti e accompagnato dal musicista Raffaele Marsicano al trombone, per assistere alla lettura del Canto V dell'Inferno da parte di Valter Malosti, attore, regista e direttore di Emilia Romagna Teatro Ert/Teatro Nazionale.

La tradizionale messa di Dante verrà celebrata nella basilica di San Francesco alle 11 da monsignor Lorenzo Ghizzoni. Dopo la messa, alle 12, è in programma la cerimonia dell'offerta dell'olio, da parte del Comune di Firenze, che alimenta la lampada votiva nella tomba del Poeta davanti alla quale, nel pomeriggio, si terrà la rituale Lettura perpetua.

La prolusione alla celebrazione dell'anniversario della morte di Dante, infine, si terrà alle 18 al Teatro Rasi con Mariangela Gualtieri, una delle voci poetiche più apprezzate della scena contemporanea, con una lettura dal titolo 'La Divina Commedia: un manuale per la felicità'. (ANSA).