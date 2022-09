Musica :Ferrara festeggia compleanno di Girolamo Frescobaldi

(ANSA) - FERRARA, 09 SET - Un progetto realizzato in rete con artisti e istituzioni culturali della città composto da tre concerti, un laboratorio teatrale per bambini e uno spettacolo: Ferrara Musica festeggia così, dall'11 al 14 settembre, il compleanno di Girolamo Frescobaldi, il più illustre compositore ferrarese di ogni epoca che ha rivoluzionato la storia della musica a tastiera, nato a Ferrara il 13 settembre 1583.

La prima iniziativa musicale vedrà protagonista il Conservatorio di Ferrara, che a Frescobaldi è intitolato sin dalla sua fondazione, con gli allievi della classe di Clavicembalo e di Canto barocco, per alcune Toccate di Frescobaldi tratte dal Secondo libro e di Johann Jacob Froberger, il suo miglior allievo, primo ad averne raccolto la piena eredità stilistica. Gli interventi vocali saranno tratti dal "Primo libro di Arie musicali" pubblicato nel 1630. A seguire, sempre domenica 11 settembre, è in programma alle 11 una Messa con musiche frescobaldiane, officiata nella Chiesa di Santo Stefano di Piazzetta Sant'Etienne.

La festa frescobaldiana proseguirà tra lunedì 12 e mercoledì 14 settembre con il laboratorio "Sulle orme di Frescobaldi", durante il quale trenta bambini saranno impegnati in una caccia al tesoro a sfondo musicale per provare a immaginare la vita di un bambino musicista nella Ferrara di fine '500. Il laboratorio si concluderà con uno spettacolo allestito al Teatro Comunale. Il clou dei festeggiamenti per Frescobaldi sarà costituito dal recital della clavicembalista Catalina Vicens in programma il 13 settembre alle 17 a Palazzo dei Diamanti, con un programma dedicato alle musiche del compositore messe a confronto con quelle dei suoi coevi italiani ed europei, un affresco suggestivo del panorama musicale dell'epoca. A completare il progetto, domenica 9 ottobre una lezione-concerto, organizzata con l'Associazione Bal'danza, che vedrà nuovamente protagonista Catalina Vicens e che sarà eseguita sugli strumenti d'epoca della Collezione "Tagliavini" al Museo San Colombano di Bologna di cui è direttrice artistica e curatrice.