Mostre: inaugurata a Rimini 'Gli Orienti di Pasolini'

Inaugurata al Palazzo del Fulgor di Rimini la mostra 'Gli Orienti di Pasolini' dedicata a Pier Paolo Pasolini attraverso documenti, immagini, locandine legate al film 'Il fiore delle Mille e una notte', realizzato dall'artista, regista e scrittore nel 1973 quale ultimo capitolo della 'Trilogia della vita'. La rassegna illustra il set e il fuori set della pellicola attraverso gli scatti di Roberto Villa, presente sul set pasoliniano per 100 giorni in Iran e nello Yemen.

La mostra fotografica è ospitata nel Palazzo del Fulgor, sede, su tre piani, della sezione del Fellini Museum dedicata principalmente all'informazione, allo studio e all'immaginario di Fellini. Oggi, nel pomeriggio, al Cinema Fulgor, invece, Roberto Villa e Massimo Roccaforte dialogheranno e presenteranno il film 'Il fiore delle Mille e una notte' nella versione restaurata in occasione dei cento anni dalla nascita di Pasolini. (ANSA).