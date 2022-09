Il Quartetto Felix all'Auditorium di San Romualdo di Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 09 SET - La nuova rassegna di musica da camera 'Cherubini per sempre' promossa a Ravenna dall'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, continua domenica 11 settembre alle 19 all'Auditorium di San Romualdo, sede del complesso, con il Quartetto Felix, fondato nel 2015 all'interno dei Corsi di Perfezionamento dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Anche questo appuntamento, come il precedente con il Trio Hengel, testimonia il profondo legame fra Ravenna e l'Orchestra Cherubini, non solo la ricchezza della programmazione in cui sono coinvolti i suoi musicisti, ma anche, da quest'autunno, per il ritorno a casa di alcuni ex membri dell'Orchestra. Perché, pur concluso il periodo in orchestra, caratterizzata proprio dal continuo rinnovarsi di energie: con la rassegna Cherubini per sempre, in queste settimane Ravenna accoglie gruppi cameristici di cui sono parte anche musicisti nel cui percorso spicca proprio l'esperienza nel complesso sinfonico fondato da Riccardo Muti.

Il nuovo appuntamento con il Quartetto Felix comprende una composita scelta di brani che spazia dal Quartetto WoO 36 N. 1 di un Beethoven appena quindicenne al Quartetto op. 67 di Joaquín Turina, che lascia trasparire l'anima andalusa, fino al Quartetto per pianoforte e archi in re minore di William Walton, che ha trascorso gli ultimi trent'anni della sua vita a Ischia.

Biglietti 5 Euro, info e prevendite 0544 249244 e www.orchestracherubini.it (ANSA).