Fungaiolo trovato morto nel Bolognese, probabile malore

E' probabilmente morto per un malore un fungaiolo 71enne trovato senza vita ieri pomeriggio in un bosco nella zona di Labante, sull'Appennino bolognese. L'uomo era riuscito a chiamare aiuto dopo essere caduto, dicendo ai soccorritori di avere riportato un infortunio alla gamba, ma senza riuscire a dare informazioni precise sul luogo in cui si trovava.

Sono state avviate le ricerche, cui hanno preso parte il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco, con anche l'elicottero e le unità cinofile. A trovare il 71enne è stato poi un altro cercatore di funghi, che si è imbattuto nel corpo riverso a terra. Dai primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato, probabilmente, da un malore. (ANSA).