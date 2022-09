Ferrara sarà città capofila Giornata europea cultura ebraica

(ANSA) - BOLOGNA, 09 SET - Ferrara sarà la città capofila della 23/a Giornata europea della cultura ebraica, in programma domenica 18 settembre: il tema scelto quest'anno è il 'Rinnovamento'. Un invito a visitare sinagoghe e quartieri ebraici, ad assistere a concerti, andare a mostre a tema o a incontrare dal vivo scrittori, artisti e intellettuali che raccontano il mondo e la cultura ebraica dalla loro particolare angolazione. La Giornata, che si svolgerà in oltre cento località italiane, è una manifestazione coordinata e promossa dall'Unione delle comunità ebraiche. Una festa collettiva, che coinvolge molte realtà anche in Emilia-Romagna, con eventi sostenuti pure dalla Regione: da Cortemaggiore a Cesena, Soragna, Reggio Emilia e Correggio, Carpi e Finale Emilia, Bologna, Ferrara e Cento.

In particolare nella città estense sono molte le iniziative: da antichi canti al jazz interpretato in chiave ebraica, da convegni incentrati sui cambiamenti della città dopo le aperture dei ghetti a nuove proposte di arte. Tra sacro e profano, il ghetto si animerà già da sabato 17 con musiche e danze, un concerto Klezmer e uno di chitarre e voci, musiche e canti sefarditi. Domenica, al Tempio italiano, convegno sul tema del Rinnovamento, e nel pomeriggio visite guidate alle sinagoghe.

Eventi a partire dal 15 settembre anche al Meis, Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, dove si terrà la Festa del Libro Ebraico.

A Cesena la Biblioteca Malatestiana presenterà la mostra "Torah Project - Le parole dell'alleanza", visitabile dal pubblico dal 19 settembre al 18 dicembre. A Bologna inaugura il 18 settembre, al Museo Ebraico, la mostra "Il Talmud, storia, prospettive, suggestioni del pensiero ebraico", visibile fino all'8 gennaio. A Carpi (Modena) la Fondazione Fossoli ha in programma la visita al cantiere della ex sinagoga settecentesca.

A Finale Emilia, sempre nel modenese, Comune e associazione Alma Finalis presentano il progetto di recupero dell'ex Casa del custode e del parco attiguo, destinati a divenire il futuro Museo dell'Ebraismo Finalese e Giardino dei Giusti. (ANSA).