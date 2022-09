Corruzione e estorsione, chiusa nuova indagine sui Si Cobas

Dopo Piacenza, arriva alla conclusione un'altra inchiesta che accusa un sindacato di base della logistica in Emilia-Romagna. La Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio per 11 persone, tra cui quattro rappresentanti di Si Cobas e altri interessati alla gestione di un consorzio di coop che, a vario titolo, rispondono di associazione per delinquere finalizzata a corruzione tra privati, estorsione, false fatturazione, false dichiarazioni sociali e la violazione della legge 300 del 1970 che regola i rapporti di lavoro tra società e rappresentanti sindacali.

Coinvolti anche alcuni rappresentanti legali di società che si sarebbero prestati a emettere fatture per operazioni inesistenti.

L'indagine dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto, coordinata dal pm Antonello Gustapane, ipotizza che quattro, tra dirigenti e funzionari Si Cobas, siano stati beneficiari di soldi, benefit, utilità e servizi indebitamente dovuti, da parte di alcune società che attraverso la loro opera si sarebbero garantite appalti nel settore, soprattutto nella zona dell'Interporto di Bologna e Caab.

In pratica i quattro avrebbero assicurato la pace sindacale, in cambio della garanzia sull'esternalizzazione dei servizi di alcune attività logistiche alle società compiacenti, appartenenti ad un unico gruppo. Altrimenti, i sindacalisti, attraverso gli iscritti, avrebbero messo in atto proteste, con motivazioni irrisorie o prive di fondamento, costringendo le società ad affidare gli appalti alle coop piuttosto che subire danni per il blocco delle attività. Gli episodi contestati vanno dal 2018 al 2021 e hanno interessato cinque società del Bolognese, operanti anche all'estero. Sono state accertate dazioni indebite sotto varie forme per 150.000 euro e l'utilizzo gratuito da parte dei sindacalisti di dieci auto noleggiate, anche di grossa cilindrata. (ANSA).