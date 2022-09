Biografilm, nuovi direttori Massimo Benvegnù e Chiara Liberti

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - La diciannovesima edizione del Biografilm Festival - International Celebration of Lives 2023, dopo i successi di pubblico e di critica della 18/a, si svolgerà a Bologna dal 9 al 19 giugno 2023. Oggi al Lido nell'ambito di Venezia 79 il direttore generale del Festival, Massimo Mezzetti, ha annunciato la nuova direzione artistica affidata a Massimo Benvegnù e Chiara Liberti, che già avevano coordinato la programmazione dell'edizione di quest'anno dopo le dimissioni della direttrice uscente, Leena Pasanen.

"Benvegnù e Liberti sono due professionisti del settore che in passato avevano già lavorato nel Biografilm. Negli anni hanno acquisito una significativa esperienza all'estero che hanno messo al servizio della nostra ultima edizione in modo generoso e appassionato e che sarà utile a crescere ulteriormente nella direzione di una forte internazionalizzazione. Sono molto felice di poter contare su loro due per la prossima edizione del Festival", ha detto Mezzetti.

Il Biografilm è ormai un festival 'storico' per Bologna e il panorama cinematografico e culturale italiano: "Il documentario non è più uno spauracchio, nel suo piccolo il Biografilm ha contribuito a sdoganarlo", ha detto.

Nel giorno dell'edizione 2023 si terrà anche Bio to B - Industry Days, l'evento dedicato ai professionisti del settore.

