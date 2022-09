Holding Moda acquista maggioranza società bolognese Rilevi

(ANSA) - TORINO, 08 SET - Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy, ha acquisito - tramite la controllata Holding Moda - la maggioranza di Rilievi Group, società bolognese specializzato nei ricami di alta gamma. Hind entra così nel settore delle lavorazioni speciali e arriva a nove partecipate, tra cui Uno Maglia (lavorazioni in jersey), Alex & Co. (capi di abbigliamento in pelle), Rbs (capispalla), Albachiara (abbigliamento leggero donna), Gab (pelletteria), Project Officina Creativa (denim), Valmor (calzature) e Famar (abbigliamento uomo donna) per un fatturato consolidato di 176 milioni di euro e una manodopera specializzata di circa 700 addetti.

Rilievi è nata nel 1991 per iniziativa di sette donne, grazie a un programma di sostegno all'imprenditoria promosso dalla città di Bologna e dalla Cna. E' presente in Italia, in India (Mumbai) e negli Usa (New York), con un fatturato aggregato superiore a 12 milioni di euro e 200 addetti specializzati. Gli attuali vertici di Rilievi e di Alkenium, Michele Galliano, Simona Finelli e Stefania Marocchi, saranno affiancati da Giulio Guasco, ad di Holding Moda.

"Entriamo nel mondo delle lavorazioni speciali con un progetto sinergico e coerente con la nostra visione industriale di lungo periodo di promuovere lo sviluppo di realtà che rappresentano l'eccellenza del Made in Italy" commenta Claudio Rovere, fondatore e presidente di Hind. "Holding Moda ha scelto in investire in Rilievi per la qualità delle sue lavorazioni, la continua ricerca di perfezionamento e tecnologie all'avanguardia e l'elevata attenzione che rivolge alle esigenze dei clienti del mondo del lusso" aggiunge Guasco. "Entrare a far parte di Holding Moda darà a Rilievi una nuova accelerazione" afferma Michele Galliano, ceo di Rilievi Group. (ANSA).