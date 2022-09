Fiere: apre Sana2022, a Bologna 34/a edizione Salone del Bio

BolognaFiere inaugura la 34esima edizione di Sana, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, che fino all'11 settembre ospiterà 700 espositori su 6 padiglioni e oltre 150 buyer da 30 Paesi del mondo. Un'edizione che guarda soprattutto alla sostenibilità e alle nuove tecnologie, ad esempio con SanaTech, la rassegna internazionale della filiera produttiva del biologico e del naturale che si dedica tra le altre cose al contributo dell'intelligenza artificiale all'agricoltura a fronte della crisi idrica.

Quella del 2022 è un'edizione che torna in presenza, registrando il boom del biologico in Italia dell'ultimo periodo, con un exploit soprattutto dell'export che arriva al 6% per l'agroalimentare e all'8% per quanto riguarda il vino, ma anche con una grande crescita dei consumi fuori casa, dei mercatini e dei discount. A sottolineare l'importante ruolo del bio nella lotta al cambiamento climatico è il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari, secondo cui la crisi climatica è "qualcosa di vero e oggettivo con cui fare i conti e in questa nuova attenzione all'ambiente, il bio rappresenta un'avanguardia".

Una grande opportunità anche a fronte della crisi energetica.

"L'agricoltura biologica - sottolinea Coldiretti - consente di tagliare di un terzo i consumi energetici attraverso l'utilizzo di tecniche meno intensive, le filiere corte e la rinuncia ai concimi chimici di sintesi prodotti con l'uso di gas, tanto che i terreni coltivati a bio in Italia hanno raggiunto quasi 2,2 milioni di ettari in Italia, il massimo di sempre".

Tra i tanti eventi e workshop, in programma nel corso della kermesse - alla cui apertura hanno preso parte anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore - spiccano gli Stati Generali del bio, l'8 e il 9 settembre, con rapporti e analisi sui numeri e sui dati del biologico in Italia. (ANSA).