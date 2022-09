Danny Glover a Ferrara per 35 anni di Arma Letale

"Quando mi chiederanno quali sono le città più belle del mondo dirò che Ferrara è una tra queste".

Così Danny Glover, nei 35 anni di 'Arma Letale', in città per il Ferrara Film Festival e accolto nel suo ufficio dal sindaco Alan Fabbri, che si è detto "emozionato di poter dare il benvenuto a un mito del cinema".

Un incontro alla presenza dell'assessore Marco Gulinelli, di Maximilian Law e Riccardo Cavicchi, direttore e operational manager del Festival. Nel corso del dialogo il primo cittadino ha 'candidato' anche la città a set della nuova serie di 'Arma Letale'. Glover ha sorriso, si è alzato e ha voluto ironicamente riprodurre la foto della locandina, insieme al sindaco nella tipica posa assunta con Mel Gibson.

Il primo cittadino ha regalato a Glover un catalogo dedicato al regista ferrarese premio Oscar Michelangelo Antonioni, una ceramica estense e un testo dedicato al Rinascimento ferrarese e a Dosso Dossi. A seguire a palazzo municipale è stato allestito un aperitivo a base dei prodotti del territorio, a partire dalla tipica coppietta ferrarese, la prima ad essere assaggiata e accolta con un 'I like It'. (ANSA).