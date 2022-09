Brahms e Haydn suonati e spiegati dal clarinettista Coppola

(ANSA) - BOLOGNA, 08 SET - Johannes Brahms e Joseph Haydn saranno i protagonisti del doppio appuntamento 'Joseph, Johannes e gli altri', due concerti gratuiti dell'Ensemble Concordanze di Bologna in programma al Goethe Zentrum (via de' Marchi n. 4) sabato 10 alle 18 e domenica 11 settembre alle 11.30.

Visto l'esiguo numero di posti disponibili è consigliabile la prenotazione scrivendo a concordanze@gmail.com. Ospite dei due appuntamenti il clarinettista Lorenzo Coppola, solista di fama internazionale che vanta un'ampia discografia e collaborazioni per la musica da camera con Isabelle Faust, Andreas Staier, i fratelli Kujken, Renè Jacobs, William Christie e Frans Bruggen.

Coppola è specializzato nel clarinetto storico, ossia nell'eseguire il repertorio antico su strumenti "storicamente corrispondenti e adeguati", oltre che fine musicologo, conoscitore del linguaggio classico, capace di presentazioni elettrizzanti e coinvolgenti: caratteristica che ne fa un divulgatore pirotecnico.

Nei primo dei due appuntamenti bolognesi verrà eseguito il celebre Quintetto per clarinetto ed archi Op. 115 di Johannes Brahms, utilizzando uno strumento originale di fine Ottocento.

Domenica 11, invece, Lorenzo Coppola guiderà il pubblico in una lezione-concerto fuori dal comune, dedicata a Joseph Haydn, uno dei compositori che ama sopra ogni altro. Grazie alla sua concertazione, e alle sue funamboliche spiegazioni, i partecipanti potranno scoprire il Quartetto Op 50 N.2 di Haydn.

Due appuntamenti che rappresenteranno un'ulteriore tappa della mission di Concordanze: offrire la musica classica, gratuitamente, al pubblico in maniera informale e diretta, ma soprattutto farla comprendere e apprezzare grazie a una modalità di divulgazione semplice ma musicologicamente fondata.

L'Ensemble Concordanze è nato nel 2009, formato da musicisti del Teatro Comunale di Bologna e dai migliori freelance della città.

Dalla sua fondazione ha tenuto oltre 250 concerti, la maggior parte dei quali in strutture di cura psichiatrica e di detenzione, oltre ad aver organizzato oltre 10 stagioni di lezioni-concerto gratuite dedicate a chi non conosce la musica classica. (ANSA).