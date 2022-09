L'indiana Anuradha Venkataraman al Festival PerformAzioni

(ANSA) - BOLOGNA, 07 SET - Dopo l'anteprima dei giorni scorsi a Valsamoggia, il viaggio interculturale dell'undicesima edizione di PerformAzioni - International Workshop Festival ideata e organizzata dalla compagnia Instabili Vaganti, entra nel vivo a Bologna e a Casalecchio di Reno dal 9 al 17 settembre con incontri, concerti e spettacoli di compagnie e artisti provenienti da Italia, Spagna, Senegal e India. L'edizione 2022 del Festival, intitolata 'Il cerchio in espansione / the circle in expansion', si svolge in modalità diffusa nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, coinvolgendo spazi del centro e della periferia, teatri e location site-specific. Instabili Vaganti, Anuradha Venkataraman, Elena Copelli Project, Tetseo Sisters, Cia Sargantana, Ker Theatre & Teatro delle Albe, Teatro Nucleo, Teatro Potlach, Teatro del Lemming sono i nomi che compongono il cartellone della manifestazione che da più di un decennio promuove il dialogo tra culture diverse: cinque appuntamenti che avranno luogo all'Oratorio San Filippo Neri a partire dalle Tetseo Sisters in concerto, una serata con alcune rappresentanti della musica folk del Nagaland, regione tribale a nord est dell'India.

Il 10 settembre, Anuradha Venkataraman si esibisce in 'Dancing for the Gods', uno spettacolo di danza classica indiana Bharatanatyam, seguito da "Incomunicante" della coreografa Elena Copelli. Domenica 11 momento di formazione col convegno sul 'Beyond Borders International Project', vincitore del bando Boarding Pass Plus del MiC. Si prosegue il 14 settembre con 'Kashimashi', spettacolo della compagnia Teatro Nucleo che ruota intorno agli stereotipi di genere e il 17 il finale al Teatro Laura Betti du Casalecchio dove andrà in scena in prima nazionale, 'Dante Beyond Borders', una co-produzione italo indiana tra Instabili Vaganti, l'Istituto Italiano di cultura di Mumbai e Ahum Trust, ispirata alla Divina Commedia, con Nicola Pianzola e Anuradha Venkataraman, un parallelismo tra la cultura indiana e il viaggio ultraterreno compiuto dal Sommo Poeta.

