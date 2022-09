Sono 1.596 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna, età media 50 anni, rilevati su oltre 10.700 tamponi delle ultime 24 ore. Calano i ricoveri: un paziente in meno nelle terapie intensive (29 in totale) e 20 in meno i positivi nei reparti Covid (772 pazienti in totale). Altri sette i decessi. Sul territorio i casi attivi sono poco più di 16.300, il 95% dei quali in isolamento domiciliare perché non richiede cure ospedaliere.