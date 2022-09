'Trame a Corte', Sala Baganza capitale internazionale arazzo

(ANSA) - PARMA, 06 SET - Sala Baganza (Parma) sarà nuovamente la capitale internazionale degli arazzi in Fiber Art (patchwork, feltro, nunofeltro, ricamo ed ecoprinting). Le stanze della Rocca Sanvitale ospiteranno dal 10 al 18 settembre le 56 opere della 19/a edizione del Concorso Internazionale "Trame a Corte", promosso dall'Associazione Arcadia in collaborazione con il Comune, realizzate da 49 artisti provenienti da Italia, Francia, Germania, Olanda e Stati Uniti. Le realizzazioni artistiche, che dovranno essere fatte rigorosamente a mano, verranno valutate da una giuria che assegnerà i premi seguendo i criteri di relazione fra tecnica e composizione del linguaggio creativo personale.

Alla mostra, aperta al pubblico ad ingresso gratuito, si affiancheranno quattro laboratori: "Sfere Silenti", guidato da Monica Paulon, proporrà un'esperienza di arte relazionale "per entrare in un vero e proprio processo di co-creazione attraverso emozioni condivise, suoni primordiali, gesti spontanei e ancestrali uniti alla preziosa seta ed alla materica lana"; Maura Rossi sperimenterà con i partecipanti la tecnica tridimensionale del "Punto Parma", che deve le sue origini al "Patronato dei lavori Femminili", fondato nel 1922, e che riportava su tessuto esclusivamente i motivi ornamentali del Duomo e Battistero della città ducale, rifacendosi alle armoniche forme di Benedetto Antelami; Franca Verteramo terrà il "Corso di Luneville", sulla tecnica di applicazione di paillettes e perline con il crochet o l'ago, utilizzata molto nell'alta moda; "Eco stampa botanica su tessuto: alla ricerca del Nero", con Marisa Tacchi, prevede la realizzazione di una piccola borsetta in eco-printing con uso di fiori e foglie.

"Trame a Corte" rientra nel progetto "Cittadella dell'Arte", realizzato dal Comune di Sala Baganza con il contributo di Fondazione Cariparma. Per informazioni sulla mostra-concorso e per iscriversi ai laboratori: www.craft-italia.com. (ANSA).