Sana2022 a Bologna, torna il grande Salone del Bio

BolognaFiere è pronta ad ospitare la 34esima edizione di Sana, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, in programma dall'8 all'11 settembre, con 700 espositori su 6 padiglioni e oltre 150 buyer da 30 Paesi del mondo. "L'edizione più internazionale di Sana" - così la definisce il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari - torna alle dimensioni e ai numeri del periodo pre-pandemia mettendo al centro il tema della sostenibilità ambientale.

Perché "oggi più che mai - aggiunge - parlare di biologico, di naturale e di sostenibilità è una scelta d'avanguardia a cui nessuno si può sottrarre".

"L'edizione più internazionale di Sana", dunque, ma anche "l'edizione della ripresa", come si augura il presidente di AssoBio Roberto Zanoni", visti i dati - che verranno presentati nel dettaglio in occasione della quarta edizione degli Stati Generali del Biologico nella giornata di apertura del salone - che mostrano il generale trend positivo del settore, nonostante l'inflazione.

L'evento è organizzato da BolognaFiere in collaborazione con AssoBio, FederBio e Cosmetica Italia, con il supporto di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, il patrocinio del Ministero della transizione ecologica e della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna, Camera di Commercio e con la partecipazione storica del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.