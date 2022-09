Nasce il distretto dell'aceto balsamico di Modena Igp

Nasce, con il recente inserimento nell'Elenco nazionale dei distretti del cibo il nuovo Distretto del cibo dell'Aceto Balsamico di Modena Igp dedicato alla promozione, allo sviluppo e alla tutela del prodotto e alla valorizzazione della filiera e della cultura e tradizione dei territori di Modena e Reggio Emilia. A darne notizia è il Consorzio di Tutela dell'Aceto Balsamico di Modena Igp, alla luce della pubblicazione ufficiale del riconoscimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di "una splendida notizia, un risultato di grande importanza per il nostro comparto - osserva in una nota Mariangela Grosoli, presidente del Consorzio di Tutela dell'Aceto Balsamico di Modena Igp - che rappresenta un meritato riconoscimento del valore economico, culturale e tradizionale del nostro prodotto e del suo ruolo all'interno del panorama agroalimentare nazionale".

L'Aceto Balsamico di Modena Igp - quinto prodotto italiano agroalimentare Dop Igp - contribuisce, spiega il Consorzio, "al paniere Made in Italy con 100 milioni litri di produzione certificata capaci di generare 400 milioni di valore alla produzione, tradotti in un miliardo di valore al consumo, grazie anche al valore generato dal prodotto destinato all'export che tocca quota 92% del totale".