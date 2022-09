Bologna ufficializza esonero Mihjlovic, "decisione inevitabile"

"Si interrompe oggi il rapporto professionale tra il Bologna Fc 1909 e Sinisa Mihajlovic. Una decisione che purtroppo si è resa inevitabile, nonostante il forte legame affettivo che si è creato con la società e tutta la città in questi tre anni e mezzo emozionanti e drammatici". Il Bologna ha ufficializzato l'esonero di Sinisa Mihajlovic, con una nota un po' più argomentata rispetto ai tradizionali annunci, con parole di rito, con i quali le società di calcio sollevano gli allenatori dall'incarico. "Sfortunatamente - scrive il Bologna - anche i cicli tecnici che hanno dato soddisfazioni sportive, come questo, possono esaurirsi e perdere la spinta iniziale. A Sinisa e al suo staff va un ringraziamento speciale per aver affrontato il lavoro, in condizioni straordinarie e delicatissime dal punto di vista umano, con eccezionale dedizione e professionalità".

Agenzia ANSA Calcio: Saputo, Bologna sarà sempre al fianco di Mihajlovic - Emilia-Romagna "Anche se Sinisa Mihajlovic da oggi non sarà più l'allenatore del Bologna, questa società e tutte le persone che la compongono saranno sempre al suo fianco fino alla sua completa e totale guarigione e nel prosieguo della sua carriera". (ANSA)