Dal 6 settembre a Bologna tornano Le voci degli autori

(ANSA) - BOLOGNA, 05 SET - Parte domani con Gherardo Colombo, l'ex pm di Mani pulite che ha scritto con la senatrice a vita Liliana Segre 'Una vita vale tutto' l'ottava edizione di Le voci dei libri, serie di incontri curati e sostenuti di Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con il settore Biblioteche e Welfare del Comune di Bologna e il contrIbuto di Bper Banca, Colombo non solo è un ex magistrato ma è anche presidente onorario di ResQ Saving Humans, associazione che si occupa di salvataggi in mare nel Mediterraneo a cui sono devoluti tutti i proventi del libro, dove 13 scrittori (oltre a Colombo e Segre, fra gli altri Bergonzoni, Andrea Vitali e Vito Mancuso) si sono confrontati sull'idea che salvare una vita valga tutto.

Ma questo è solo il primo degli appuntamenti che si terranno alla Biblioteca Salaborsa e nella sala Stabat Mater dell'Archiginnasio e saranno anche visibili in streaming sul sito del sistema bibliotecario. Dopo Colombo, l'8 settembre toccherà a Corrado Augias con 'La fine di Roma', poi fra gli altri Federico Rampini e il 27 settembre, come di consueto, ci sarà il vincitore del premio Strega. Mario Desiati sarà presente con il sindaco Matteo Lepore e il direttore della Fondazione Bellonci che cura lo Strega. (ANSA).