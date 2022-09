Covid: in Emilia-Romagna 850 nuovi casi e altri dieci morti

Sono 850 i nuovi casi di coronavirus rilevati su poco più di 5.200 tamponi delle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, età media dei contagiati 49 anni. Il bollettino della Regione segnala altri dieci morti, alcuni dei giorni scorsi comunicati oggi. Per quanto riguarda i ricoveri sono stabili nelle terapie intensive, dove ci sono 29 pazienti (uno in meno da ieri), mentre aumentano nei reparti Covid dove ci sono 826 ricoverati, 17 in più da ieri. I casi di infezione attiva sono 16.712, dei quali quasi il 95% in isolamento domiciliare.