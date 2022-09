Cinema: Rimini ricorda Clara Calamai con mostra e rassegna

(ANSA) - RIMINI, 05 SET - Rimini celebra Clara Calamai dal 7 settembre con una mostra, una rassegna di film e una cerimonia dedicate alla diva degli anni Quaranta, quintessenza del divismo autarchico, la prima che mostrò (per meno di un secondo) un seno nudo nel 1941, trasformata da Visconti che la scelse come protagonista di 'Ossessione', il film-manifesto del Neorealismo, e che ha saputo seguire le evoluzioni del cinema senza perdere di autenticità fino all'ultima pellicola, con Dario Argento.

Nacque a Prato il 7 settembre 1915, morì a Rimini il 21 settembre 1998. Il 7 settembre, suo giorno di nascita, l'attrice sarà celebrata con una cerimonia alle 11.30 al cimitero monumentale dove è sepolta; qui verrà svelata una stele in suo ricordo, posta alle spalle del monumento funebre di Federico Fellini. Lo stesso giorno, alle 17, alla Galleria dell'Immagine della Biblioteca Gambalunga, verrà inaugurata la mostra fotografica "Zia Clara", curata dall'architetto riminese Marino Bonizzato, nipote dell'attrice, nella quale si potrà vedere una selezione di foto private di Clara Calamai. La mostra rimarrà aperta fino al 28 settembre.

La settimana successiva, nella sala della Cineteca Comunale, sarà organizzata una rassegna di tre film: 'L'avventuriera del piano di sopra' di Raffaello Matarazzo (14 settembre), 'Ossessione' di Luchino Visconti (21) e 'Profondo rosso' di Dario Argento (28). (ANSA).