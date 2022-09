Bologna, viaggio con Guareschi lungo la via Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 05 SET - La via Emilia e Giovannino Guareschi saranno protagonisti di un affascinante viaggio raccontato attraverso una serie di manifesti in mostra a Bologna nella sede dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, da giovedì 8 (inaugurazione alle 11) a domenica 18 settembre.

L'esposizione, dal titolo 'Con Giovannino Guareschi in bicicletta sulla Via Emilia', curata da Egidio Baldini, verrà allestita in occasione del 70/o anniversario dell'uscita nelle sale del primo film di Don Camillo e Peppone, la cui creazione partì proprio da un viaggio attraverso la regione.

La via Emilia, che fa da sfondo a questa mostra, non è una semplice strada ma è un simbolo identitario. È qui che si intrecciano le storie dei personaggi che hanno preso vita attraverso la penna dello scrittore emiliano. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 con ingresso libero, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti. (ANSA).