Il premio 100% italiano di Clai alla Fondazione Ant

(ANSA) - BOLOGNA, 04 SET - Va alla Fondazione Ant Italia Onlus il premio '100% italiano' arrivato alla quinta edizione e attribuito dalla cooperativa agroalimentare imolese Clai a quanti si sono distinti per l'impegno a favore della promozione della cultura, del lavoro e della solidarietà.

Il riconoscimento è stato consegnato ieri sera a Villa La Babina di Sasso Morelli, durante la giornata inaugurale di 'Porte Aperte Clai'. Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell'oncologo Franco Pannuti, oggi Ant è la più ampia realtà non profit in Italia per l'assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Dal 1985 ha assistito oltre 149mila malati, grazie a équipe multi-disciplinari presenti in undici regioni italiane, tra cui l'Emilia Romagna.

"Siamo straordinariamente lieti di attribuire il Premio 100% italiano alla Fondazione Ant Italia Onlus - sottolinea Giovanni Bettini, Presidente Clai - Si tratta di una realtà che conosciamo molto bene e con cui nel corso degli anni abbiamo promosso alcune iniziative importanti, come ad esempio i percorsi di prevenzione dei tumori per i nostri dipendenti in azienda". (ANSA).