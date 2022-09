0-0 col Sassuolo, primo punto per la Cremonese

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Primo punto in campionato per la Cremonese. La neopromossa di Alvini, dopo quattro sconfitte di fila, pareggia 0-0 con il Sassuolo allo Zini: gara equilibrata, con Pinamonti che ci prova in avvio. Gol annullato per fuorigioco a Dessers. Lopez e Kyriakopoulos sprecano il vantaggio, negato a Pinamonti per offside. Per i neroverdi guidati da Dionisi è il terzo pari consecutivo. (ANSA).