Stalking: evade da domiciliari per andare dalla ex,arrestato

Nonostante fosse agli arresti domiciliari con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex, ha tentato di entrare in casa della donna. I carabinieri di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), hanno arrestato l'uomo, 32 anni, pregiudicato e disoccupato, residente in zona. A chiamare le forze dell'ordine la madre della donna che ha notato l'uomo cercare di entrare con la forza nella casa della sua ex, a San Mauro Pascoli. Il 32enne era agli arresti domiciliari dallo scorso 28 luglio per un provvedimento del giudice a causa di stalking nei confronti della donna e della sua famiglia. Il 32enne, ora in carcere, è accusato di atti persecutori, violazione di domicilio, violazione dei provvedimenti di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di evasione.