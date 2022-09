Danza: alla riscoperta origini del cantautorato italiano

(ANSA) - BOLOGNA, 03 SET - Una riscoperta delle origini del cantautorato italiano, da Modugno a Battisti, da Celentano a Buscaglione, in un percorso danzato fra parole, autori e cantautori: è 'Incanto della danza 3', in programma il 7 e 8 settembre alla Biblioteca dell'Archiginnasio, a Bologna, con tre spettacoli a ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria alle 19, 20.15 e 21.30.

Attraverso il linguaggio della danza - spiegano gli organizzatori - "cerchiamo di amplificare e riflettere le forme testuali, fulcro della ricerca degli artisti, e le implicazioni ritmiche all'origine degli arrangiamenti di brani che hanno fatto la storia della musica italiana", da Volare ad Azzurro, da Il mondo a Un'avventura, da Svalutation a Vecchio frack ed Eri piccola così. Un originale intercalare fra musica, voce e scenografia amplificherà il potere evocativo ed emozionale della danza con coreografie originali interpretate da 40 giovani danzatori, eccellenze regionali e nazionali.

Sette i quadri coreografici presentati su brani originali di Modugno, Buscaglione, Tenco, Fontana, Celentano e Battisti, in un'alternanza di riproduzioni originali e riarrangiamenti live eseguiti da musicisti bolognesi. La Scuola 'Alessandra Galante Garrone' con due giovani attori collegherà le performance in un divenire di racconti, disegnati dalla danza. (ANSA).