Giornalismo: fino al 5 settembre bando per il Master Unibo

(ANSA) - BOLOGNA, 02 SET - Scade lunedì 5 settembre il termine per iscriversi alle prove di ammissione al Master in Giornalismo dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna per il biennio 2022-2024. Il Master, in programma ogni due anni, offre un percorso formativo che ha come obiettivo quello di formare praticanti giornalisti che possano accedere direttamente all'esame di Stato, necessario a diventare giornalisti professionisti, garantendo stage in testate nazionali e locali.

Fino a 30 i partecipanti: possono accedere studenti con lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico conseguite ai sensi del D.M. 270/04 o degli ordinamenti previgenti.

Il bando è stato segnalato anche dai canali social dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, che sostiene il Master finanziando una delle borse di studio. Altre sono finanziate da aziende del territorio. Informazioni, scrivendo a master.giornalismo@unibo.it e sul sito master.unibo.it/giornalismo. (ANSA).