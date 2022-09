Aeroporti: Ryanair torna a Forlì dopo 14 anni

(ANSA) - FORLÌ, 02 SET - La pista dell'Aeroporto Ridolfi ha accolto ieri sera il Katowice-Forlì, primo volo Ryanair ad atterrare nello scalo forlivese dopo una pausa durata 14 anni.

"Il ritorno del vettore irlandese costituisce un momento storico per l'aeroporto di Forlì - affermano F.A, società di gestione dello scalo, e Ryanair - che ora potrà offrire un ventaglio ancora più ampio di destinazioni in Italia e all'estero a tutti i cittadini dell'Emilia-Romagna. Ryanair ha sottoscritto un accordo di partnership con F.A. della durata di cinque anni e inizia le proprie operazioni in questo mese di settembre con due rotte operative da Forlì verso Katowice (Polonia) e verso Palermo (inizio da sabato 3 settembre), entrambe previste inizialmente con quattro frequenze settimanali. Nelle prossime settimane sarà resa nota la programmazione della prossima stagione estiva". (ANSA).