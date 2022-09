Porte aperte al salumificio Clai di Sasso Morelli

È atteso il tutto esaurito al Clai, il salumificio di Sasso Morelli, nell'Imolese, e dello storico parco di Villa La Babina, nell'ambito della due giorni di Porte Aperte Clai di sabato 3 e domenica 4 settembre: tutti gli ingressi a disposizione sono stati assegnati con largo anticipo. L'ex Festa del Contadino cambia nome ma rispecchia ancora il desiderio della cooperativa agroalimentare di dar vita a un appuntamento a Imola che crei occasioni d'incontro, convivialità e grande gusto.

Il programma si apre con il gala lirico organizzato in collaborazione con l'Emilia-Romagna Festival che si terrà sabato 3 settembre, a partire dalle 21, a Villa La Babina nella sede direzionale della cooperativa. Prima del concerto ci sarà la consegna del 'Premio 100% Italiano', riconoscimento con il quale Clai si fa portavoce della valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni italiane. Il giorno successivo sarà la volta della terza edizione della corsa campestre, che si terrà a partire dalle 9.30. Previste anche una gara competitiva di 12 chilometri riservata ad atleti iscritti a società sportive, e organizzata in collaborazione con AS Sacmi e Fidal, e una 'Passeggiata ecologica' di sette chilometri aperta a tutti. Domenica pomeriggio a partire dalle 17 cominceranno le visite guidate al salumificio e allo storico parco e giardino di Villa La Babina (che fa parte del circuito dei Grandi Giardini Italiani).