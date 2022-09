Cadavere nel Reno a Bologna, prevale ipotesi del suicidio

Sono proseguiti fino a tarda sera gli accertamenti dei carabinieri, a Casalecchio di Reno nel Bolognese, per fare luce sulla morte di un 57enne il cui corpo senza vita è stato recuperato nel fiume Reno. Dopo la segnalazione di alcuni canoisti, sono intervenuti i militari e i vigili del fuoco, con i sommozzatori.

Identificata la vittima, si tratta di un clochard che era solito fermarsi in centro a Bologna, tra via San Felice e via dell'Abbadia. Secondo quanto accertato, si sarebbe trattato di un suicidio, probabilmente avvenuto più a monte rispetto al punto in cui è stata rinvenuta la salma. Qualche tempo fa, l'uomo, conosciuto anche per essere un pittore, aveva ricevuto un riconoscimento dall'Accademia di Belle Arti. Nell'alloggio popolare dove risiede sono state trovate scritte che fanno pensare a un gesto estremo, ma la Procura ha comunque disposto l'autopsia per chiarire.