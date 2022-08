'Inferno-Opera rock' torna in scena a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 31 AGO - Lo spettacolo quadridimensionale 'Inferno-Opera rock' torna in scena domenica 4 settembre in piazza Maggiore a Bologna (ore 23, ingresso gratuito). Durante la rappresentazione verranno eseguiti dal vivo i brani tratti da 'Inferno', opera rock electro sinfonica di Francesco Maria Gallo ispirata alla celebre cantica della Divina Commedia, disponibile in formato cd, vinile e in digitale. L'evento chiuderà 'Hey Joe - Bologna Suona', storico festival rock bolognese con la direzione artistica di Valerio Negroni. "Hey Joe è una straordinaria kermesse di due giorni, nella piazza principale di Bologna, che si ispira ai valori sociali di quel mitico Woodstock del 1969. Tanti musicisti, provenienti da tutta Italia a raccontare a colpi di Rock and Roll il sentimento di quella musica che ispira sentimenti di etica sociale per un mondo migliore", spiega Gallo, cantautore, autore televisivo, storyteller, comunicatore, laureato in Musicologia e Comunicazione di massa al Dams di Bologna e autore di diversi format televisivi per Rai1 e Rai2.

'Inferno-Opera Rock' unisce musica, teatro, danza contemporanea e arti visive: quattro linguaggi attraverso i quali Francesco Maria Gallo (voce), accompagnato da Simona Rae (voce), Ricky Portera (chitarra), Stefano 'Perez' Peretto (batteria), Pier Mingotti (basso), Renato Droghetti (piano) e Laura Spimpolo (voce narrante), riproporrà dal vivo la sua personale visione del girone dell'Inferno dantesco. È online il cortometraggio 'Caronte' (https://youtu.be/p48KG6svePc), candidato all'International Short Film Festival di Berlino nella sezione film musicali, al Sedicicorto Forlì International Film Festival e al Belo Horizionte International Short Film Festival nella sezione shortfilm international competition. (ANSA).