'Imola in musica', 4 giorni di concerti nel centro storico

(ANSA) - IMOLA, 31 AGO - Dall'1 al 4 settembre un ricco programma di eventi a ingresso gratuito, con oltre 100 appuntamenti, contraddintinguerà 'Imola in musica', quattro giorni fra concerti, mostre ed esibizioni nel centro storico. L'artista di punta dell'edizione 2022 sarà Giusy Ferreri, con il concerto di sabato sera in Piazza Matteotti; giovedì 1 Irene Grandi, Gemelli Diversi, Marco Ligabue, Gero Riggio e Antonio Mezzancella per la campagna di sensibilizzazione della Regione "Guida e basta"; venerdì 2 Dj-set con guest-star a sorpresa; domenica 4 finale con l'Orchestra Senzaspine. La rassegna conclude il calendario dei grandi eventi musicali di 'The sound of Imola', dopo i concerti in autodromo di Vasco Rossi, Pearl Jam e Cesare Cremonini. Programma completo su www.imolainmusica.it. (ANSA).