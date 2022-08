Cadavere nel Reno a Bologna, giallo sulle cause

Sono in corso accertamenti, da parte dei carabinieri, per stabilire le cause del decesso di un uomo di 57 anni il cui corpo senza vita è stato rinvenuto, questa sera, nelle acque del fiume Reno a Casalecchio di Reno, nel Bolognese. A segnalare la presenza del cadavere in acqua, intorno alle 19.30, sono stati alcuni canoisti che hanno subito allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato la salma. Il rinvenimento sarebbe avvenuto vicino a un pilone del 'ponte blu', un tratto pedonale non molto alto rispetto al corso dell'acqua. Non si esclude, al momento, alcuna ipotesi, anche se quella prevalente sarebbe il suicidio.