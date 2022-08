Vigilanza su pesca, operazione della Guardia costiera in E-R

Oltre 50 ispezioni, 25 illeciti amministrativi per più di 32mila euro, 15 sequestri per un ritiro dalla vendita di circa cinque quintali di prodotti ittici vari. È il bilancio di tre giorni di attività mirata della Guardia costiera tra Cattolica (Rimini) e Goro (Ferrara) nell'ambito della seconda operazione regionale di vigilanza sulla filiera della pesca marittima in Emilia-Romagna. Le attività sono coordinate della direzione marittima di Ravenna.

In considerazione del periodo stagionale estivo, la vigilanza è stata mirata al controllo più capillare dei locali di ristorazione e somministrazione di prodotti ittici lungo le località rivierasche. È stato inoltre assicurato il rispetto del fermo pesca regionale per le unità a strascico, in vigore fino all'11 settembre.